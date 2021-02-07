خلاف بين مفيدة شيحة ومنى عبدالغني على الهواء بسبب اختراع كوري غريب.. تفاصيل

وأعلنت سهير جودة تأيدها لهذا الاختراع لفكرته وبساطتها ومدى السعادة في لقاء الأشخاص الذين فقدانهم وخاصة من الأب والأم.

من جانبها لم تتفق كثيرا منى عبدالغني معهن على هذا الاختراع لأن به مخالفة لما كتبه الله من أمر واقع من فقدان الشخص، مشيرة إلى أن هذا يبني توقعات كثيرة وأمل في عودة رؤية هذا الشخص مرة أخرى.

وتقنية «الهولوجرام»، واحدة من تقنيات الفيديو الجديدة التي تمكن من إعادة أشخاص إلى الحياة بشكل افتراضي، وتقام حفلات لنجوم رحلوا منذ زمن بنفس التقنية، وهي الحيلة التي لجأ إليها الزوج ليعيد امرأته للحياة مرى أخرى.





وكثيرًا ما ارتبطت تقنية الواقع الافتراضي بألعاب الفيديو أو الزيارات التفاعلية للمتاحف، لكن أحد البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية، استخدمها لتحقيق حلم رجل تمنى مقابلة زوجته الراحلة ولو للحظات خاطفة.