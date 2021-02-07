كان قدام مرايتها.. مفيدة شيحة عن أحد المغنيين المشهورين

وناقش برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، في حلقة اليوم الأحد، اتهام السيدات الموجه دائما للرجال، بأن قلوبهم لا تكتفي بامرأة واحدة فقط، ولديهم المقدرة على الوقوع في الحب أكثر من مرة، ولا يكتفون بالحب واحد فقط، كغالبية النساء، ولمناقشة تلك الظاهرة، استضاف البرنامج المذاع على شاشة «cbc»، والذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، عددًا من الرجال للحديث عن الأمر والتعرف على أرائهم بهذا الاتجاه.

وان المكونات الاساسية لعلاقة صحية هو الولاء والاحترام ، في حين ان الحميمية والعاطفة والتوافق مهمين ، ولكن انها في بعض الاحيان بتحجب الولاء والاحترام ، لان كل ما قربتي اكتر بيبقى من الصعب اظهار الاحترام ، ودايما بنبقى معتمدين على الحاجات الواضحة للشريك من غير ما نقول ، ولكن الشريك دايما محتاج لاعترافك وتقديرك ، يعني لو في لحظات دخلتوا في خلاف وحصل بينكم مشادة بالكلام وجرحتوا بعض باي شكل ، في النهاية مهم انك تتخلصوا من اي حاجة ممكن تعكر العلاقة وتقولي لشريكك اللي انتي حاسه بيه فعلا من ناحيته.





مافيش حد يحب انه يتلعب فيه او يتغش من الشريك باي شكل ، يعني مافيش داعي انك كل شوية تختبري حبه بحيل زي مثلا انك تخليه يحس بالغيره ، بدل كده عالجي مخاوفك وخليكي صريحة وواضحة معاه ولو حاسه باي حاجة قوليها من غير لف ودوران.