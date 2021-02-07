بعد الشر يعني.. ضيف يطلب الزواج من مفيدة شيحة على الهواء

"هو انا لو اتجوزتك بعد الشر يعني هتحافظي على اسراري وعلى حياتنا الزوجية وعلاقتنا؟" هكذا صدم أحد ضيوف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذيعة مفيدة شيحة لترد عليه: "هو ده عرض جواز على الهواء؟"، كما احرجها بسؤال صادم بسبب خلافهما عن ان الرجالة "خاينة وعنيهم زايغة"، قائلا: "هو انتي عندك مشكلة في حياتك مع الرجالة؟"، وتابع متهكما: "يعني المفروض انا ارجع من الشغل ارضع العيال ولا ايه يعني؟".





وقال الكابتن عصام شلتوت، إن العلاقات الزوجية في مصر مختلفة جدا وذلك لاننا لا نلعب ادوارنا الحقيقية في الحياة فيرفع ذلك من "سقف" التوقعات وخاصة في فترة الخطوبة، ولذلك تحدث الصدمة بعد الزواج "وكل التوقعات بتوقع على صخرة"، وبعد ذلك تحدث الضغوط الاسرية، ولكن هذا ليس الشرط او السبب الوحيد في ان "الراجل يبص برة، او انه ميكتفيش بوحدة".





وتابع عصام شلتوت، انه ليس هناك قواعد ثابتة "او حاجة مضمونة" في اي علاقة سواء كانت زواج عن حب او صالونات، لافتا الي ان ليس كل الرجال "يخنون زواجتهم"، لانه من الممكن ان يرى في زوجته كل المميزات او متطلباته، معقبا: "اي ست هتتوقع ان جوزها مش هيبص لغيرها تبفى عبيطة"