الأربعاء القادم.. محافظ الإسماعيلية يؤازر اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، حضور التدريب النهائي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وذلك يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى الاسكندرية للمبيت إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري وذلك لمؤازرة ومساندة الفريق، قبل المواجهة الهامة والمرتقبة.
و كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة، البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، قرر عقد جلسة مع اللاعبين عقب مران الفريق اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري وذلك لمتابعة مباراة الإتحاد السكندري والزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين غدًا، لدراسة الثنائي بالفيديو، حيث من المقرر أن يواجع الإسماعيلي الإتحاد، ثم الزمالك ضمن منافسات الجولة المحلية.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، قرر معاقبة محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.