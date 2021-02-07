استمرار إغلاق المنافذ البرّية حتى إشعار آخر في عمان

تابعت اللجنة العليا المكلّفة فى عمان ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، في إطار انعقادها المستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.









وقرّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.



