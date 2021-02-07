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أخبار العالم

استمرار إغلاق المنافذ البرّية حتى إشعار آخر في عمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:17 م
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي
تابعت اللجنة العليا المكلّفة فى عمان ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، في إطار انعقادها المستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.


وقرّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.
 

وقرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، بعد الاطلاع على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض.
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