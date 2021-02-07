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رياضة

عمالقة سلة "18" سموحة رجال يحتفلون بالتتويج في حضور فرج عامر

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:32 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
توج فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 18 سنة بنين بقيادة  محمد إبراهيم مسعود مدرب الفريق بكأس بطولة منطقة الإسكندرية بعد أن تغلب علي نظيره سبورتنج " 76 /57"، في نهائي مثير للغاية وسط سعادة بالغة وفرحة كبيرة وبحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد فرج عامر.


ويضم الفريق النجوم: داني حسام الدين ومحمد عبد الحليم ونور الدين طلال وعمار محمد وعبد الله عطية ومصطفى علاء ومحمد السيد وآسر محمد وياسين أحمد ومحمد أحمد فكري وعمر عبد المحسن وعبد الرحمن أحمد ويحيى علي ومحمد إيهاب وجاسر هشام وعبد الله ممدوح ومحمد أحمد عبد الرؤوف وأحمد سليمان وزياد عرفان ومحمد أشرف.


بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن محمد إبراهيم مسعود مدربا والكابتن أحمد حماسو مساعد مدرب والكابتن محمد أحمد عليوه إداريا والكابتن محمود كوارشي أحمال ود.محمد الاطير طبيبا والكابتن نزار الدرينى مشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإدارى والكابتن أيمن مطراوى رئيس القطاع والمدير الفنى لكرة السلة.
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