بـ الجلابية الإسكندراني.. سلمى الشيمي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير





خضعت عارضة الأزياء سلمى الشيمى، المعروفة إعلاميا بفتاة سقارة، لجلسة تصوير جديدة ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وأثارت صور سلمى الشيمى جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت علي متن مركب في البحر مرتدية ملابس قصيرة لـ فتاة إسكندرانية، وعلقت على صورها وقالت: "يا حلو صبح".









يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.









سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.









تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.



