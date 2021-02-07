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محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة سير العمل في منظومة تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا ،وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أوضح فيه أنه تم اليوم تطعيم 51 من الأطقم الطبية بواقع: 15 بمستشفي التأمين الصحي و9 بمستشفى الصدر و27 بمستشفى الحميات، مشيرا إلى أن أعمال التطعيم وتلقى الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

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من جانبه أكد محافظ بني سويف أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا، وخطوة مهمة تجسد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة وأن مصر من أوائل الدول في افريقيا التي تحصل على لقاح فيروس كورونا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء. 
محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا
محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا
محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا
محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا
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