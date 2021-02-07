محافظ بني سويف يطمئن على بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة سير العمل في منظومة تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا ،وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.





جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أوضح فيه أنه تم اليوم تطعيم 51 من الأطقم الطبية بواقع: 15 بمستشفي التأمين الصحي و9 بمستشفى الصدر و27 بمستشفى الحميات، مشيرا إلى أن أعمال التطعيم وتلقى الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.





إقرأ ايضا :



