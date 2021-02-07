فوز كتاب صادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية بجائزة "PROSE Awards"

فاز كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" الصادر مؤخرا عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة مسابقة "PROSE Awards" لعام 2021 في مجالات تاريخ الفن والنقد ، حيث قام بتأليف الكتاب الدكتورة بهية شهاب ، أستاذ التصميم ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور هيثم نوار رئيس قسم الفن بالجامعة.

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وجاء ذلك في إطار مسابقة "PROSE" لهذا العام، واختارت لجنة التحكيم والتي تضم 23 عضو كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" ليفوز في فئة الفن والنقد ، كما وقع الاختيار أيضا على 44 كتاب للفوز في مجالات مهنية وعلمية وبحثية مختلفة. وقد وصل عدد الكتب المشتركة في المسابقة إلى 595 كتاب وتأهل 130 كتاب منها للتصفيات النهائية .





ويتناول كتاب " تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" تطور التصميم في المنطقة ، منذ عام 1900م وحتى القرن العشرين بدءًا من الفن الإسلامي والخط العربي وتأثيرهما على الثقافة البصرية العربية، وصولًا إلى الثورة الرقمية وظهور الإنترنت.





كما يركز الكتاب على أعمال أكثر من 80 مصمم عربي متميز من المغرب إلى العراق ويضم الكتاب أكثر من 600 صورة ملونة ويتضمن مجموعة واسعة من استخدامات التصميم الجرافيكي، بما في ذلك الكتب والمجلات والصحف والملصقات والإعلانات والطوابع واللافتات والتي أثرت وألهمت المصممين العرب.







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