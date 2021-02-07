تأجيل اختبارات الطلاب الكويتيين في مصر .. تفاصيل





أعلن وزير التربية والتعليم في الكويت الدكتور علي المضف تأجيل اختبارات الطلاب الكويتيين غير الممتحنين في الجامعات المصرية، والذين يواجهون مشاكل في السفر لأداء الامتحانات في ظل إجراءات كورونا.





وقال الوزير الكويتي إنه تواصل مع نظيره المصري دكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة وطرح الحلول المناسبة بالنسبة لطلاب وطالبات الكويت الدارسين في الجامعات المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.





وأوضح المضف أنه خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري أوضح أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قد اجتمع في 26 ديسمبر الماضي، ووجه الجامعات المصرية إلى تشكيل لجان ممتحنين خاصة للطلبة الوافدين الدارسين بكليات ومعاهد الجامعة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة.





وأضاف أن الطرفين اتفقا على تأجيل الاختبارات الخاصة بالطلاب والطالبات الكويتيين إلى أن تتحسن الأوضاع الصحية في الكويت والمنطقة ككل للتمكن من السفر واجراء الاختبارات.





وأكد أن التواصل مستمر بين الوزارتين على مستوى القيادة العليا الممثلة بالوزيرين لتحديد موعد لعودة الطلبة غير الممتحنين من الكويت إلى مصر واستكمال الاختبارات المطلوبة.





وشدد المسؤول الكويتي على حرص الطرفين على سلامة جميع الطلاب والطالبات الكويتيين ومتابعة أوضاعهم الصحية والحرص على مستقبلهم التعليمي وعودتهم للدراسة دون وجود أي عرقلة قد تواجههم مستقبلا، كما أثنى على اهتمام وحرص نظيره المصري على تسخير الاجراءات وإيجاد الحلول المناسبة للطلاب الكويتيين الدارسين في مصر.





وأشار إلى حرص وزارة التعليم العالي على متابعة أوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج وتيسير كل السبل لتحقيق الأمن والأمان الصحي لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية من جهة والمؤسسات التعليمية المناظرة من جهة أخرى.



