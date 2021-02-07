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حوادث

حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:53 م
المتهم
المتهم
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احمد علي
 قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية  تحت إشراف محمد الشرنوبي رئيس النيابة وسكرتارية تامر البربري حبس الطبيب المزيف بالغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق.


تلقت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية بلاغا بضبط أحد الأشخاص يدعى" ج ش "٤٦ ستة  لقيامه بممارسة مهنة الطب وتوقيع الكشف على المرضى بقرية كفرحشاد التابعة لمركز كفرالزيات داخل مقر إحدى الجمعيات الأهلية بأحد مساجد القرية وادعائئه من خلال الروشتات انه طبيب عظام وعمود فقري ووجود مرضى يترددون عليه داخل مقره بالقرية وضبطه متلبسا أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم وتحصيل مبلغ ٥٠ جنيه قيمة الكشف الطبي .

وأثناء قيام لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحيه بكفرالزيات تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفرالزيات والدكتور محمدصلاح مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفحص رقمه القومي وبطاقته الشخصية تبين أنها تحمل صفة أخصائي علاج حر بالخارج حيث تم ضبطه بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء اللجنة واقتياده لمركز شرطة كفرالزيات وتحرير محضر بالواقعة

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفرالزيات بقيام إدارة العلاج الحر بالادارة الطبية بكفرالزيات بضبط احد منتحلي صفة طبيب بعد ضبطه متلبسا بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بقرية كفرحشاد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم واقتياد المتهم لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة 

وقامت نيابة كفرالزيات بالتحقيق مع منتحل صفة طبيب  والذي تبين أنه حاصل على معهد فني صحي وليس طبيباوالاستماع لأقوال أعضاء لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات ومواجهة الطبيب المزيف بذلك 
وطلبت تحريات المباحث حول المتهم المذكور وبيان سابقة اتهامه فى قضايا أخرى مشابهة والكشف عن صحيفة أحواله الجنائية حتى أصدرت قرارها المتقدم.
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
حاصل على معهد فني صحي .. نيابة كفر الزيات تقرر حبس طبيب مزيف 4 أيام .. شاهد
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