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أخبار العالم

السعودية.. سلطات جدة تحقق في واقعة انتحال ممثلة تونسية صفة طبيبة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، أن مديرية الشئون الصحية في محافظة جدة فتحت تحقيقًا مع عدة عيادات على خلفية انتحال ممثلة تونسية لصفة طبيبة في إحدى عيادات التجميل بالمحافظة.

وقالت الصحيفة: "جاء ذلك تفاعلا مع خروج ممثلة تونسية في قناة عربية وتصريحها بأنها عملت استشارية لمدة 6 سنوات في عيادة تجميل دون شهادة أو تصريح للعمل، وأنها كانت خبيرة متخصصة دون شهادة، وسُمحَ لها بالعمل وإجراء العمليات التجميلية".

وأضافت: "كشفت التحقيقات الأولية أن الممثلة عملت في صالون تجميل في جدة وليست عيادة قبل 13 عاما، وعيادات التجميل أنكرت توظيفها أو التعامل معها، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة ويجري التحقق منها".
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