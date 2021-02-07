ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إحباط محاولة انقلاب عسكرية في هايتي

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قالت وسائل إعلام محلية في دولة هايتي، وهي إحدى جزر البحر الكاريبي، إن الشرطة أعلنت إحباط محاولة انقلاب عسكرية تزامنًا مع حصول رئيس البلاد، جوفينيل مويز المتنازع على شرعيته، والمتهم بالسعي إلى تمديد ولايته بشكل غير قانوني، على دعم الولايات المتحدة، التي صادقت على موعد انتهاء ولايته.

وأمس السبت، دعت معارضة السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هايتي الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد بعد دعم واشنطن للرئيس.

ونشأ هذا الخلاف بعدما انتخب مويز في اقتراع ألغيت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير. وأعيد انتخابه بعد عام.

وبعد هذه الانتخابات المتنازع عليها، اشتدت تظاهرات المعارضة المطالبة باستقالته في المدن الرئيسية في البلاد صيف 2018.

وشن المجتمع المدني في السنوات الأخيرة حملة ضدّ فساد الدولة وغياب الأمن مع انتشار العصابات في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. تعرف على الزيجات السابقة للاثنين

بعض الحالات ..عوض تاج الدين يكشف آثار كورونا السلبية على الرئة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد

لم يكن نشطا مع زوجته.. تفاصيل تحول نجم مصارعة wwe جنسيا

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية