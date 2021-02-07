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رياضة

جوارديولا: الفوز على ليفربول جاء بعد كثير من السنوات العجاف

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بتحقيق الفوز على ملعب أنفيلد للمرة الأولى، وذلك مساء اليوم الأحد، بعدما فاز على ليفربول برباعية مقابل هدف.

وانهار ليفربول برباعية أمام السيتي، في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف ليفربول الوحيد.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عقب المباراة:«الطريقة التي لعبنا بها والروح التنافسية هي السبب في تحقيق الفوز، الانتصار على ملعب أنفيلد جاء بعد الكثير من
السنوات العجاف».

وأضاف:«عدنا من الباب الكبير بعد تعادل ليفربول، وقمنا باستغلال الفرص على أحسن ما يرام، ردة الفعل كانت رائعة، والثقة هي سبب كل الانتصارات التي نحققها».

وأكمل:«الكل يريد أن يحصل على اللقب، نحن فى مركز جيد، خضنا الكثير من المباريات الصعبة، ولكن لايزال أمامنا الكثير من المباريات المتبقية في نهاية المطاف حصلنا على 3 نقاط فقط ولم نحصل على اللقب».

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.
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