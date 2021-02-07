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مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الطحينة هي زبدة مصنوعة من بذور السمسم المقشر والمطحون والمحمص، وتستخدم بشكل شائع في مطبخ شمال إفريقيا واليونان والإيراني والتركي والشرق الأوسط.

وهو مكون رئيسي في الحمص وبابا غنوج، وتتميز الطحينة بمجموعة من الفوائد الصحية لإثراء أي وجبة وفقا لmedicalnewstoday
أن تكون مصنوعة من بذور السمسم يعني أن الطحينة يمكن أن توفر بعض فوائد السيسامين والسمسمول.

هذه هي قشور ، مغذيات مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة وتوازن مستويات الهرمون.

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أنه قد يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم والإجهاد التأكسدي لدى مرضى هشاشة العظام.

كما ان الطحينة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. وأظهرت الدراسات أن استهلاك هذه الأنواع من الدهون يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول الضارة وكذلك يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

قد يعمل الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الطحينة أيضًا على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

الوقاية من السرطان
قشور لها هيكل مشابه لهرمون الاستروجين . يمكن أن ترتبط قشور السيسامين والسمسمول في الطحينة بمستقبلات هرمون الاستروجين، التي قد تحمي من السرطانات المرتبطة بالهرمونات .

إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بالسرطان ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك حول إضافة مكملات إلى نظامك الغذائي.

التهاب المفاصل
أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأمراض الروماتيزمية أن المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة يعطون إما الجلوكوزامين بالإضافة إلى تايلينول مرتين في اليوم ، وهو علاج قياسي لهشاشة العظام ، أو 40 جرام يوميًا من مسحوق بذور السمسم ، مقارنة بملعقتين كبيرتين من الطحينة.

وسجلت المجموعة التي تناولت السمسم درجات أعلى في إجراءات اختبار المثبطات المرتبطة بالتهاب مفاصل الركبة ، وأبلغت عن ألم أقل ، ولم تعاني من الآثار الجانبية المرتبطة بتايلينول.

صحة العظم
نسبة المغنيسيوم العالية في الطحينة مفيدة للحفاظ على صحة العظام. يرتبط تناول المغنيسيوم الكافي بزيادة كثافة العظام وكان فعالًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

أظهرت مراجعة واحدة للدراسات الحالية أن المغنيسيوم قد يعزز كثافة المعادن في العظام في الرقبة والورك.
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