بوصفات متنوعة.. طريقة عمل الطحينة في المنزل

تعتبر طريقة عمل الطحينة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرون، وذلك لأنها تتميز بمذاق شهي عند تناولها بجانب الكثير من الأطعمة، بالإضافة إلي ذلك تحتوي الطحينة على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.





ويمكن أن تصبح الطحينة باهظة الثمن في محل البقالة وفي بعض الأحيان تكون مريرة أو فاسدة بعد وضعها لفترات طويلة على "الأرفف"، لذا حرص الكثير من خبراء الطبخ و الشيفات على تقديم وصفات سهلة ومتنوعة لـ طريقة عمل الطحينة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.





طريقة عمل الطحينة الجاهزة

المقادير

نصف كوب طحينة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

ربع كوب ماء دافئ





طريقة التحضير

أضيفي الطحينة والملح ومسحوق الثوم إلى وعاء خلط صغير واخفقي المزيج جيدًا.

أضيفي الماء قليلًا في كل مرة واستمري في الخفق حتى تحصلي على صلصة كريمية ، تذوق واضبط التوابل حسب الحاجة

تعتبر صلصة الطحينة مثالية مع للفلافل والسلطات والبرجر النباتي والكفتة و الكبدة و غيرها من الأطعمة الأخري،يحفظ في الثلاجة مغطى لمدة 1-2 أسبوع وفقا لموقع minimalistbaker.





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طريقة عمل الطحينة البيضاء

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الطحينة البيضاء في السطور التالية..

مقادير الطحينة

كوب سمسم محمص

كوب فول سوداني محمص

كوب دقيق

كوب زيت

طريقة تحضير الطحينة

- يطحن السمسم ويوضع فى الخلاط

- يطحن الفول السودانى ويضاف فى الخلاط

-يضاف الزيت والدقيق ويقلب ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الإستخدام





طريقة عمل الطحينة للكفتة

الكفتة من المشويات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الطحينة معها، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل الطحينة للكفتة.

مقادير سلطة طحينة

طحينة

زبادي

ثوم

فلفل حار

شطة

كمون

زيت زيتون

خل

عصير الليمون

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

باذنجان مشوي





طريقة تحضير سلطة طحينة

-يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي

-نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون

-يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون















