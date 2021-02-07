من تصنيع ماكينات الخياطة إلى المحركات والسيارات.. قصة تأسيس أوبل الألمانية

تعتبر شركة أوبل واحدة من أهم شركات السيارات في العالم، وتأسست الشركة على يد شخص يدعى آدم اوبل، وسميت الشركة باسمه، وانطلقت الشركة في البداية وكان نشاطها المعدات المنزلية وبالأخص ماكينات الخياطة التي اشتهرت بها في قارة أوروبا.



وتوفي مؤسس الشركة في سنة 1895 وكانت تنتج شركة أوبل في تلك الفترة ما يقارب 2000 مكينة خياطة سنويا وكان هذا الرقم خيالي في الصناعة الأوربية والألمانية علي وجه الخصوص.



بدأت أوبل في صناعة أول دفعة سيارات عام 1898 بعد شرائها أول مجموعة من السيارات من Lutzmann وتغير اسمهم إلى أوبل قبل أن تبيعهم في ألمانيا. لكن تعرضت أوبل لكثير من الازمات على مر سنتين قبل أن تنحل الشركة بين الشركاء، وأخد ابن مؤسس الشركة أدم أوبل الاسم التجاري للشركة ليصبح المسئول الوحيد لشركة والده.



وبالفعل تم عرض أول سيارة لأوبل في معرض هامبورج لكن في عام 1907، وقام ابن ادام اوبل بإنشاء أول مقر، ومصنع جديد وكان الهدف منه هو تغير اختصاص الشركة من شركة لصناعة ماكينات الخياطة إلى شركة صناعة الدرجات والمحركات والسيارات وفي عام 1913 أصبحت أوبل الشركة الأكثر صنعًا للسيارت في ألمانيا.

