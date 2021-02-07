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أخبار العالم

السعودية.. توجيه عاجل بتطبيق العمل عن بعد ومنع التجمعات

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:33 م
الموارد البشرية السعودية
الموارد البشرية السعودية تدعو لتطبيق العمل عن بعد
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قسم الخارجي
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وطالبت الوزارة السعودية في بيان، جميع العاملين في القطاعات العام والخاص وغير الربحي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما دعت إلى تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل، حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين.

وطالبت "الموارد البشرية" بمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد في مقار العمل.

وشددت الوزارة على ضرورة الاكتفاء قدر الإمكان بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عوضًا عن الاجتماعات الحضورية.

وأكدت الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.
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