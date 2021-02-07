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كيف تتعامل مع مصر مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية؟.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:06 م
القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، العلاقات المصرية الفلسطينية ممتدة على مر التاريخ مؤكدا ان السياسة الخارجية المصرية تلتزم طوال الوقت بالقضية الفلسطينية .

وأضاف عسيلة خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز" ، مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها امن قومي فقط مؤكدا ان مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية داخلية مصرية .

واوضح عسيلة ، الفلسطينيين يدركون أن التدخل المصري في القضية الفلسطينية من صالحهم ويدركون أهمية الدور المصري وطالبت فلسطين من مصر أن تتصدر مشهد القضية الفلسطينية .
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