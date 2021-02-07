العيادي يفوز بمنتصف نقيب المحامين في سيناء

اسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة شمال سيناء ،عن فوز المرشح ممدوح العيادي بمنصب نقيب المحامين بشمال سيناء، كماليات نتائج الفرز عن فوز اشرف فاروز حسين على مقعد الشباب بعد فرز التصويت بنادي نقابة المحامين بمدينة العريش.

وقد شهد مقر نقابة المحامين بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمدينةالعريش، لاختيار المرشح المحتمل علي مقعد النقيب، أعضاء مجلس النقابة الفرعية بسيناء ، تحت اشراف قضائى كامل،وتأمين للجان من الخارج.

وكان الإقبال علي صناديق الانتخابات ،متوسط من جانب أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش ،و تجري الانتخابات علي اختيار مقعد النقيب واعضاء مجلس النقابة بما فيهم ممثل الشباب داخل النقابة" تحت السن" تحت اشراف قضائي .

وتولى أنصار كل مرشح سواء علي مقعد النقيب او مقاعد اعضاء المجلس او الشباب ، بتنظيم حملات دعائية للتأييد وذلك لاختيار ممثليهم وسط أجواء اتسمت بالهدوء والطمأنينة ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.

وقد حرص المؤيدين بالترويج والدعاية مرشحهم لإبراز الامكانيات والخدمات التي ينوي تقديمها لأعضاء النقابه

وأعلنت اللجنة المنظمة بمحافظة شمال سيناء ، ان عدد المقيدين ممن لهم حق الادلاء بأصواتهم 458 عضوا ، مسجلين في جداول كشوف المحامين حيث يتنافس على مقعد نقيب المحامين نقابة شمال ييناء 3 مرشحين، و هم كل من :أسامة حجاب ،وممدوح العيادى"النقيب الداخلي " ومحمد العكاوى.

بينما يتنافس علي مقاعد العضوية 20 مرشح لانتخاب 7 مرشحين من بينهم، علاوة علي اختيار ٣ مرشحين علي مقعد الشباب "تحت السن" حيث يتم اختيار واحد فقط .

ويتنافس 20 مرشح علي مقاعد العضوية ممثلين للنقابة بمحافطة شمال سيناء ، وهم إبراهيم محمد إبراهيم مصطفي، أحمد جمعة عبد الرحمن، أحمد سالم سليمان ، أحمد فايد مسلم ، أحمد محمد البيومي ، أيمن محمد المتولي، تامر عبد الفتاح، حسنى محمد حسين، حمدى سالم خيرى، سالم سالمان فرحان، سعيد محمد سعيد، سليمان إبراهيم على، سميرة هجرس منصور، شربات محمد راغب، صابر صلاح الدين عبد السلام ، عصام الدين محمد خليل، محمد أحمد أحمد، محمد عبد الرحمن حمدان، محمد محمود علاء، محمود عبد المعطى رمضان .

وتنافس على مقعد الشباب لشمال سيناء ٣ مرشحين هم كل من : أشرف فاروز حسين، طاهر محمد محمود ، محمد جمال عطوة.وقد لاقي مرشحي الشباب خلال الأيام الماضية تدعيم من جانب أقرانهم من الشباب لاختيار من يمثلهم في مجلس النقابة للمطالبة بحقوقهم وحصولهم علي الخدمات بنسب كبيرة تتلاءم وطموحاتهم نحو المستقبل للنهوض بالمهن.

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