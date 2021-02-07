احذر استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب

قال الدكتور ماهيش لاخي ، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية ، مستشفى كولومبيا آسيا ، بوني ، نعم ، لست أنت أو الحيوان الذي يصبح مقاومًا للمضادات الحيوية ، بل البكتيريا هي التي تطور مناعة ضد أدوية معينة مفرطة الاستخدام لقتلها.

هذا لا يعني أننا نتوقف عن الجمع بين المضادات الحيوية . ولكن من الضروري أن يتم إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية والمرضى المستهلكين قبل أن يقرروا استخدام المضادات الحيوية. فيما يلي بعض الخطوات المهمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (WHO) للحد من نمو البكتيريا المقاومة للأدوية:





للمهنيين الصحيين:





∙ منع العدوى من خلال التأكد من نظافة اليدين والأدوات والبيئة.

∙ لا تقم بوصف المضادات الحيوية وتوزيعها إلا عند الحاجة إليها ، وفقًا للإرشادات الحالية.

∙ تحدث إلى مرضاك حول كيفية تناول المضادات الحيوية بشكل صحيح ومقاومة المضادات الحيوية ومخاطر سوء الاستخدام.

∙ تحدث إلى مرضاك حول الوقاية من العدوى (على سبيل المثال ، التطعيم ، وغسل اليدين ، والجنس الآمن ، وتغطية الأنف والفم عند العطس).

∙ أبلغ فرق المراقبة عن حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.





للمرضى والأفراد:





لا تستخدم المضادات الحيوية إلا عندما يصفها أخصائي صحي معتمد. اتبع دائمًا نصيحة طبيبك بشأن استخدام المضادات الحيوية. دع الطبيب يقرر ما إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية.

لا تشارك أو تستخدم بقايا المضادات الحيوية .

∙ الوقاية من العدوى عن طريق غسل اليدين بانتظام ، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى ، وممارسة الجنس الآمن ، وتحديث التطعيمات باستمرار.

قم بإعداد الطعام بطريقة صحية ، باتباع مفاتيح منظمة الصحة العالمية الخمسة للأغذية الأكثر أمانًا (حافظ على النظافة ، وافصل بين المواد الخام والمطبوخة ، وقم بالطهي جيدًا ، واحتفظ بالطعام في درجات حرارة آمنة ، واستخدم المياه الآمنة والمواد الخام)

اختر الأطعمة (الخضار أو البروتين الحيواني / الألبان) التي تم إنتاجها دون استخدام المضادات الحيوية لتعزيز النمو أو الوقاية من الأمراض في الحيوانات السليمة.

∙ إذا كنت تربي الماشية ، فقم بتلقيح الحيوانات لتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية واستخدم بدائل للمضادات الحيوية عند توفرها.