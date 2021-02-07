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رياضة

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:57 م
محمد شريف
محمد شريف
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل التشكيل الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.

وقالت المصادر إن المران الأخير شهد تطبيق الطريقة التي سيخوض بها موسيماني مباراة البايرن.

ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي حارس في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن اشرف وبدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

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