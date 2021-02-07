ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدى البلد ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي - عدسة حسن العمدة
رصدت كاميرا صدي البلد انفعال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الحكم ابراهيم نور الدين خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب القرارات التحكمية تجاه زعيم الثغر .

وانتهت أحداث المباراة التي تقام بين الزمالك والاتحاد السكندري، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرةالدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 57  بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الاتحاد

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء، وأسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد ليتقدم الزمالك على زعيم الثغر  في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة يد  مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء

وعاد ابراهيم نور الدين حكم المباراة خاصية الـ VAR، ولكن لم يحتسب الكرة خطأ واستمر اللعب بنتيجة 1-0 للزمالك. 

وفي كرة رائعة من لاعبي الزمالك في الدقيقة 77، بدأ سيف الدين الجزيري الهجمة ومرر كرة رائعة الى امام عاشور الذي أتقن العرضية على رأس يوسف أوباما الذي سبق دفاع الاتحاد وسدد رأسية في مرمى محمد صبحي وتقدم للأبيض بالهدف الثاني. 
 
وحاول الاتحاد تقليص الفارق وحصل على ركلة  حرة مباشرة من خلال هجمة منظمة، ومررها خالد الغندور الى خالد قمر في منطقة الجزاء وسدد رأسية ولكن بعيدة عن المرمى.

وبهذا الفوز رتفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الأول، ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هدف في وقت قاتل بـ3 نقاط.. ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد| فيديو

بطلوا هجص.. الصباحي يرد بقوة على شائعة إهانة رمضان صبحي له

مصيلحي يهنئ لاعبي الاتحاد السكندري عقب اكتساح المقاصة برباعية

30 دقيقة.. طرد سيسيه الاتحاد والزمالك يستحوذ بالكثرة العددية

ملخص الشوط الأول.. الاتحاد بـ١٠ لاعبين وبطاقة صفراء من نصيب الجهاز الفني للزمالك

ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد

ترشيحاتنا

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

أول تعليق من الزمالك بعد الفوز على الاتحاد والحفاظ على الصدارة

4 سيارات لـ موكب الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه.. كوارث وزارة الإعلام في البرلمان

بعد كثرة الاعتراضات.. وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة إلغاء الفار في الدوري.. فيديو

قبل رحيله بساعات .. رشوان توفيق يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلى

السعودية.. قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها