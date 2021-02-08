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حماية المستهلك: عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل جريمة ويعاقب عليه القانون

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:04 ص
أيمن حسام الدين رئيس
أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
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عادل نصار
شن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، هجوما حادا على التجار الذين لا يريدون ارجع أو استبدال البضاعة المباعة في الاوكازيون، مؤكدا أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون بغرامة كبيرة تصل لـ 2 مليون جنيه.

وأضاف حسام الدين، في حواره عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تعد جريمة، مشيرا إلى أنه يعاقب عليه القانون.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن يمكن للمواطن أن يرد المنتج الذي اشتراه بعد 15 يوما بدون إبداء أسباب ويمكن أن ترد بعد 30 يوم مع وجود عيوب في الصناعة.

وفي السياق نفسه أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن "الفاتورة" حق ونص في قانون حماية المستهلك، متابعا أن هناك مخالفة وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه في حال رفض البائع كتابه فاتورة للمستهلك.

وتابع حسام الدين، أن الفاتورة تثبت أن المنتج معلوم المصدر ويمكننا من فكرة عملية الانضباط في السوق.
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