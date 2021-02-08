شاب ابتلع سماعات AirPods أثناء نومه.. شاهد ما حدث له.. صور

بمرور الزمن تتطور التكنولوجيا وتتحول الأشياء من أصغر إلى أصغر، مثل سماعات الأذن بدون أسلاك والمعروفة باسم "الإيربودز"، والتي وفرت علينا عناء التعامل مع الأسلاك وتشابكها، ورغم منافعها المتعددة إلا أن حجمها الصغير كان أقوى عيوبها، بداية من فقدانها، وسهولة ابتلاعها.





نعم ابتلاعها، فقد استيقظ رجل بريطاني من النوم وهو يكافح من أجل التقاط أنفاسه، ليتضح فيما بعد أنه ابتلع سماعة AirPod أثناء نومه.





عرف «براد جوتييه» البالغ من العمر 38 عامًا، أن خطأ ما قد وقع بعدما رد الماء إلى فمه ولم يستطع التنفس أثناء محاولته شرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.





ولم يدر أن إحدى سماعاته اللاسلكية الصغيرة محشورة داخل مريئه، مما تسبب في امتلاء حلقه بالماء، وجعله يشعر وكأنه يختنق.





حاول التخلص من الماء قبل أن يخنقه، ولحسن الحظ أنه انحنى فانسكب الماء في النهاية من فمه، وعلى الرغم من هذا، استمر براد في العمل طوال اليوم، ولم يدرك خطورة ما حدث بين عشية وضحاها.





لكنه كان يشعر طوال الوقت بإحساس غريب في صدره، وبالصدفة أثناء مزاح مع عائلته تذكر أن إحذى سماعاته الإيربودز مفقودة، وهنا بدأت الصورة تكتمل.





وفجأة توقف عقل براد عن التفكير عندما أدرك أنه ربما ابتلع السماعة أثناء نومه، وهي السبب في الإحساس الغريب داخل صدره.





نصحته زوجته وابنه بالذهاب إلى المستشفى فورا، وبالفعل توجهوا إلى أقرب مستشفى، في البداية لم يعرف الأطباء سبب تعبه لكن بعد إجراء أشعة سينية تبين أن السماعة محشورة داخل المرئ بالفعل.





استطاع الأطباء استخراجها بعد إجراء عملية منظار طبي وإنقاذه، ووفقًا للأطباء فقد كان معرضا للوفاة إذا انزلقت السماعة إلى مجري التنفس أو المعدة.



