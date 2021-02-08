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رياضة

ميدو يكشف عن مشكلة واحدة ستواجه الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الإعلامي أحمد حسام "ميديو"، عن مشكلة ستواجة النادي الأهلي قبل لقاء بايرن ميونخ الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالدوحة.

وقال ميدو خلال تصريحات لقناة النهار عبر برنامج أوضة اللبس: "أصعب شيء سيواجه الأهلي أمام بايرن ميونخ ليس الفوارق الفنية فقط، ولكن المشكلة الحقيقية أن عقلية الألمان لا يعرفون الاستهانة بأحد، الألمان لا يعرفون الهزار ويحترمون الكل، هذا سبب نجاحهم".

وأضاف: "هذا كان واضح من خلال تصريحات المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك واللاعب كيميش، المطلوب من لاعبي الأهلي ألا يخافون، ويلعبون من أجل الاستمتاع".

وأكمل: "الأهلي لا يوجد شيء يخسره، شريحة كبيرة من جمهوره يتوقعون الخسارة أمام بايرن ميونخ، عدم وجود ضغوطات قد يؤدي إلى النجاح".

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

كما واجه النادي الأهلي بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.
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