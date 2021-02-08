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أخبار العالم

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:01 ص
إيفانكا ترامب وزوجها
إيفانكا ترامب وزوجها
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شريف سيد
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أول صور لـ إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، وأطفالها، وذلك في أول ظهور لهم منذ مغادرة البيت الأبيض. 

وقضت العائلة وقتا على البحر في حي ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ظهروا بملابس البحر، برفقة أطفالهم. 

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للصور يتبين أنهم مستقرون في حياتهم الجديدة بفلوريدا، وهو ما ظهر عليهم أثناء الاستجمام على الشاطئ. 

والتقطت الصور الأسبوع الماضي على الشاطئ، وتلعب إيفانكا وزوجها جاريد مع أطفالهم ثيودور 4 أعوام، وجوزيف 7 أعوام. 

وبينما كان الصبيان يستمتعان بالرمال، استرخى إيفانكا وجاريد على كراسي الشاطئ، وابتعدا عن الشمس بالقبعات والأكمام الطويلة.


على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور
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