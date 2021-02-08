عبارة عن أبحاث.. تجارة القاهرة تكشف موقف امتحانات طلاب الدراسات العليا

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أنه سيتم عمل أبحاث لطلاب مرحلة الدراسات العليا بدلًا من إجراء الامتحانات بمقر الكلية .
وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم الاعتماد على الأبحاث ، لتخفيف الكثافات داخل الكلية ، خاصة أن ذلك سيكون بالتزامن مع إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس .
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وأوضح "شحاته" أن الكلية تعمل على طرح البرامج الدراسية الجديدة لطلاب الدراسات العليا كل تيرم ، لافتًا إلى أنه سيتم طرح برنامج جديد خلال الفصل الدراسي الثاني ، وهو برنامج "الفيڤا" في الدبلومة الرياضية .
ويتم التحاق طلاب الدراسات العليا والدبلومات المهنية بهذا البرنامج ، كما أنه سيلتحق به 100 طالب من جميع أنحاء العالم .
وكان عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح أنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 21 من فبراير الجاري ، وحتى يوم 27 من مارس القادم .
على أن يتم إجراؤها حضوريا لطلاب مرحلة البكالوريوس ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وعمل مسحات للطلاب داخل لجان الامتحانات .