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في ذكرى ميلادها.. أسرار عن حياة الفنانة الراحلة شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:32 ص
الفنانة الراحلة شادية
الفنانة الراحلة شادية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا عن الفنانة الراحلة شادية،حيث تحل اليوم الاثنين 8 فبراير ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين. 

واحتفل موقع البحث الشهير "جوحل" بذكرى ميلاد الـ 90 للفنانة القديرة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

ويذكر ان بدأت شادية مسيرتها الفنية بعام 1947 ونجحت في تقديم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية ونجحت في تقديم لى مدار نحو  40 عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية.

وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر كثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية، لكنها فاجأت الجميع عام 1984 واعتزلت الفن بعد أن أكملت عامها الخمسين.
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