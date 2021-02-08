في ذكرى ميلادها.. أسرار عن حياة الفنانة الراحلة شادية

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.

واحتفل موقع البحث الشهير "جوحل" بذكرى ميلاد الـ 90 للفنانة القديرة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.





ويذكر ان بدأت شادية مسيرتها الفنية بعام 1947 ونجحت في تقديم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية ونجحت في تقديم لى مدار نحو 40 عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية.



