بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير





تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون البني اتسم بأنه مصنوع من الجلد مع بلوفر ذا أكمام طويلة باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.









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ولم تتكلف درة في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، فيما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عال باللون البني.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



