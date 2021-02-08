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توك شو

اكتشفنا حالات غش.. بطل أفريقيا في الشطرنج يكشف مساوئ اللعب أونلاين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:27 ص
بطل افريفيا في الشطرنج
بطل افريفيا في الشطرنج للرجال
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نورهان رأفت
قال أحمد عدلي، بطل أفريقيا في الشطرنج للرجال، إن بطولة افريقيا لعام 2021، ستكون من خلال "الأون لاين" ، موضحا أنها تكون أصعب، ولابد من التمرينات المستمرة، خلال فترات التوقف، للحفاظ على مستوى الأداء.

ولفت أحمد عدلي، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، أنه حصل على بطولة أفريقيا لهذا العام، وحصل على الميدالية من خلال تطبيق "زوووم"، بحضور رئيس اتحاد اللعبة.

وأشار "عدلي" إلى أن اللعب تم من خلال تطبيق تابع للاتحاد الدولي للشطرنج، ويتم اللعب من خلال "اللاب توب"، والمراقبة من خلال تطبيق زووم للاعبين.

وأوضح أن هناك فرق بين اللعب الـون لاين واللعب الحقيقي، وأن اللعب الحقيقي أفضل من الأون لاين، نظرًا لروح اللعب والهدوء بالقاعات.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة خلال اللعب الأون لاين، من أهمها الغش، وتم اكتشاف حالات غش خلال البطولة.
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