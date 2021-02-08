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توك شو

بكرة تعرف يا حبيبي.. محمد سلطان يكشف سر الأغنية ويروي ذكرياته مع فايزة أحمد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:14 ص
فايزة احمد ومحمد
فايزة احمد ومحمد سلطان
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فرح علاء الخولي
كشف الموسيقار محمد سلطان، عن تفاصيل عمله وزواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكدًا اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة قائلا: "تزوجت عن قصة حب من الفنانة "مكوناش بنستغنى عن بعض.. كانت غالية عليا وإنسانة قوي وعطوفة وبتحب الناس".

وتابع الموسيقار محمد سلطان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "انا عندي ولدين من فايزة وهما دكاترة دلوقتي في فرنسا، وكمان قدمت معظم أعمالها، كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبدالوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك، ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة".

كشف سر عن اغنية "بكره تعرف يا حبيبي": قال: "المؤلف كتبها علينا ..حس إن فيه خلاف بسيط فعمل هذه الاغنية فانفعلت بيها وعملتها وهى غنتها"، مشددا أنه لم يفكر يوما في الانفصال من النجمة الراحلة، معقبا: "فضلت جنبها في وقت مرضها.. لم اغير اى شيء في المنزل منذ وفاتها"، مشددا: "معقول اسيبها، ديه حبيبت عمري".

وأكد أن فايزة أحمد كانت دائما عطوفة ومخلصة وتحب الناس والخير "مكنتش بتحب حد يكون ضعيف". 

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