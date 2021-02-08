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أخبار العالم

البحرين تعلن عودة أكثر من 146 ألف طالب للدراسة عن بُعد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:16 ص
الدراسة عن بعد في
الدراسة عن بعد في البحرين
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في البحرين، الاثنين، عن عودة أكثر من 146 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية للدراسة عن بعد بشكل كلي. 

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، انطلق صباح أمس، الأحد، الفصل الدراسي الثاني الذي شهد عودة 146.510 طالب وطالبة من (207) مدارس حكومية للدراسة عن بُعد. 

كما عادت الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية للمدارس بشكل جزئي للمدارس، بعدما استكملت وزارة التربية والتعليم إجراءات الوقاية والسلامة بجميع المدارس، بالشكل الذي يضمن صحة وسلامة الجميع، للحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على التوصيات والاشتراطات الصحية التي حددها الفريق الوطني الطبي.
 
وتستمر الوزارة في تفعيل وتعزيز نظام التعلم عن بعد، من خلال المحتوى الرقمي عبر البوابة التعليمية، والذي يتضمن المئات من المقررات الدراسية، وعشرات الآلاف من الأنشطة والإثراءات التعليمية الإلكترونية، وأسئلة الامتحانات النهائية السابقة ونماذج الإجابة عليها، بالإضافة إلى الاستمرار في الفصول الافتراضية، والحصص التليفزيونية.

كما توفر الوزارة قنوات على اليوتيوب وعددها 14 قناة، من بينها قناة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير خطوط ساخنة لدعم ومساندة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم، متخذةً الوزارة مسبقًا عددًا من الإجراءات التنظيمية كإعداد وتحميل الدروس من خلال فرق العمل المؤلفة من المختصين والمعلمين في إطار تفاعلي، وتفعيل العديد من الأدوات، من بينها المختبرات الافتراضية.
 
وشكلت الوزارة عددًا من فرق العمل لإنجاز الدروس الجديدة التي يتم تحميلها على المحتوى التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، وكذلك نشر عشرات الآلاف من حلقات النقاش والأنشطة والدروس من إنتاج معلمي المدارس ضمن العلاقة المباشرة بين المعلم وطلبته، وتحميلها على المحتوى الإلكتروني الرقمي، وتكليف معلمي واختصاصي التربية الخاصة بالتواصل مع طلبتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان عدم توقف عملية النمو المعرفي لديهم، حيث إن هذه الفئة تحتاج إلى استمرار الجهد حتى لا ينقطع اكتسابهم للمهارات.
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