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برلمان

وزيرة التخطيط: معدل نمو الناتج المحلي بلغ 3.6% في 2019 /2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:00 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو إيجابى رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.6%، خلال العام المالى 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

واشارت وزيرة التخطيط، إلي انخفاض معدل البطالة إلي 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020/ 2021، فضلا عن انخفاض معدل البطالة السنوي من 13%  في عام 2014 إلي 7.9% في عام 2019.
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