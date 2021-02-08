مياه القناة: توفير نقاط بيع إلكترونية بمراكز الإيرادات في محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه في إطار التوسع في وسائل الدفع الالكترونية فقد تم توفير ماكينات نقاط البيع الالكترونية POS في جميع مراكز الإيرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة ( الإسماعيلية – بورسعيد- السويس)، والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية في إطار السعي الدائم للشركة لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونيًا .





وفى سياق متصل اكد اللواء عبد الحميد عصمت انه تم تدريب جميع مسئولي الإيرادات بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة على كيفية سداد الفواتير باستخدام ماكينات الـPOS، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل ماكينات نقاط البيع بالتنسيق بين رؤساء القطاعين المالي والتجاري بالشركة.





وقامت شركة المياه بمحافظات القناة في وقت سابق بتفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع، دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى اطلاق تطبيق قراءتي للهاتف المحمول الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة.



