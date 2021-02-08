ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه القناة: توفير نقاط بيع إلكترونية بمراكز الإيرادات في محافظات القناة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه في إطار التوسع في وسائل الدفع الالكترونية فقد تم توفير ماكينات نقاط البيع  الالكترونية POS في جميع مراكز الإيرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية – بورسعيد- السويس)، والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية في إطار السعي الدائم للشركة  لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونيًا . 

وفى سياق متصل اكد اللواء عبد الحميد عصمت انه تم تدريب جميع مسئولي الإيرادات بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة على كيفية سداد الفواتير باستخدام ماكينات الـPOS، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل ماكينات نقاط البيع بالتنسيق بين رؤساء القطاعين المالي والتجاري بالشركة.

وقامت شركة المياه بمحافظات القناة في وقت سابق بتفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع، دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى اطلاق تطبيق قراءتي للهاتف المحمول الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة.

وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع خطة الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: الدولة مهتمة بتطوير خدمات المواطنين من خلال البنية الأساسية

يتحمل مليار جنيه.. البنك المركزي يتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني

عصمت: اختيار الكفاءات لرئاسة إدارات الإيرادات بشركة مياه القناة

رئيس مياه القناة: القضاء تماما على مشكلة ضعف الخدمة بعد تشغيل محطة المستقبل

مياه المنوفية: إطلاق خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع

3050 منفذ فورى لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط

ترشيحاتنا

تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

عددها 16.. مصدر مطلع يكشف لـ صدى البلد أبرز بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

امتحانات الثانوية بالتابلت.. وزير الاتصالات يتعهد برفع سرعة الإنترنت

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

استخدامات للخل لا تعرفيها من قبل

رئيس المحررين بـ صحيفة بيلد: بايرن ميونخ لم يكن متحمسًا للمشاركة في مونديال الأندية

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير