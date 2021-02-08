الأوقاف تعلن افتتاح 30 مسجدًا جديدًا.. الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل 30 مسجدا جديدا وثلاثة مساجد صيانة وترميم.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الإثنين، إن الافتتاح يأتي في إطار عمارة بيوت الله عز وجل بإجمالي 33 مسجدا الجمعة المقبلة 12 فبراير الجاري بإذن الله تعالى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 880 مسجدا حتى تاريخه .
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|مسجد أبو مسوتة – يوسف الصديق
|وزارة الأوقاف
|2.
|مسجد عدلي مؤمن – طبها – أبشواي
|وزارة الأوقاف
|3.
|مسجد حنك البحري وشهرته مسجد جيارة – البحر – إطسا قبلي الغرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|4.
|مسجد السايح – قطوف – إطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|5.
|مسجد الرحمة – حلفا – إطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|مسجد أبو بساط – قرية الصالحين إدارة شمال
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|مسجد المدينة المنورة – قبلي الغرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|مسجد خليل الزرو – الخواجات – إدارة الشواشنة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|عثمان بن عفان -كحك بحري – إدارة الشواشنة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|ال عزيز – إدارة الشواشنة – العوني كحك بحري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|الهدى – غنيم – طامية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|الإخلاص – المنشية العزيزية –طامية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|13.
|الصديق ناحية سحالي البلد- مركز أبو حمص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بني سويف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|14.
|مسجد الشيخ أحمد عويس – منشأة الأمراء – مركز اهناسيا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الدقهلية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|15.
|محجوب طنبول الكبرى – السنبلاوين
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|العمدة كفر الحطية شربين
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|منشية أبو الفتوح بلقاس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|الأنوار المحمدية البيضاء – مركز تمي الأمديد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|19.
|الرحمة عزبة البنك كفر شرف
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|20.
|الكبير قائم العبد – جمصة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|الرحمة – بشلا – ميت غمر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|22.
|الرحمة – الباويطي – الواحات البحرية – الجيزة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|23.
|علي بن أبي طالب – جزيرة محمد – الوراق – الجيزة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|24.
|اللطيف – الحي السابع –
مجاورة 4- أكتوبر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|25.
|الحاج حافظ – كفر حكيم – كرداسة – الجيزة
|تعلية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|26.
|الرحمن الرحيم – قرية الفيما مركز الفتح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|27.
|الخلفاء الراشدين – قرية عواجة مركز ديروط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|28.
|الإخلاص قرية الشيخ عتمان – مركز البداري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|ال عمر الصعيدي قرية الهدايا مركز أسيوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|30.
|عمير بن الحمام قرية فزارة مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف السويس
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|31.
|أم القرى – حي فيصل – السويس
|وزارة + جهود
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|32.
|الرحمة- اللواج – م فيصل – إطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|33.
|الشيخ خليفة – م 3 – إطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف