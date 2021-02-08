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محافظات

خلال شهر يناير.. رفع ما يقرب من 350 ألف طن مخلفات وقمامة بالجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكل أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكل الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 25 شركة وجار التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمة فى إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة والارتقاء بها.

وأشار محافظ الجيزة أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة وأنه خلال شهر يناير رفعت المحافظة ما يقرب من 350 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع وتفصيلها كالآتى:
الأسبوع الأول: تم رفع  88477 طنا تقريبا
الأسبوع الثاني: تم رفع 99766 طنا تقريبا
الأسبوع الثالث: تم رفع 94965 طنا تقريبا
الأسبوع الرابع: تم رفع 66767 طنا تقريبا

وشدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والعربات ومحطات المناولة للتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم منظومة النظافة خلال الفترة الاخيرة بمبلغ 45 مليون جنيه لتوفير المعدات لرفع كفاءة النظافة بالمناطق المختلفة، فضلا عن إعلاءً لقيمة المال العام فقد قامت المحافظة بصيانة عدد من  المعدات التى كانت في طريقها إلى التهالك وتشغيلها مجددا للاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة حيث بلغت التكلفه الإجمالية للإصلاح 1.8 مليون جنيه لمعدات يبلغ سعرها السوقي حاليا 28 مليون جنيه ووفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين؛ كما كلف المحافظ بسرعة إجراء الصيانة للمعدات المعطلة الباقية حفاظا على المال العام.

كما أكد محافظ الجيزة أنه دائم الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهًا بالحل الفورى لها.
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