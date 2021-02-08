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أخبار العالم

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:17 م
مساجد الكويت
مساجد الكويت
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شيماء مصطفى
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، تعميما إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية بالمساجد.

ووفقًا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أكد البيان أهمية الالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية والإدارية فيما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الصحية بالمساجد، وتذكير المصلين بها وأهمها، التزام المصلين بارتداء الكمامة عند دخول المسجد، وخلال مدة بقائهم وحتى مغادرة المسجد، فضلا عن الالتزام بإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها، على أن توضع حسب العلامات الموضحة في المسجد.

وأكد التعميم، ضرورة التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والتجاور مع باقي المصلين، وذلك قبل وبعد الصلاة، وإبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، مع فتح جميع النوافذ، وأيضا التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة.

وشدد التعميم على الالتزام بمدة خطبة وصلاة الجمعة بمدة لا تزيد على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.

وجدد تأكيد الوزارة على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2020 من إمكانية إغلاق المسجد غير الملتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك حفاظا على سلامة المصلين.
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