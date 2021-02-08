خالد ميري: استضافة مصر للفصائل الفلسطينية غرضه تحقيق المصالحة الحقيقة|شاهد

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن مصر هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دماء المصريين سالت من أجل فلسطين، ولا أحد قدم للقضية الفلسطينية مثلما قدّمت مصر.





وقال خالد ميري خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ما زالت تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، وإقامة دوله فلسطينية، عاصمتها القدس الشريف.





وأشار إلى أن الخطوة الأولى لـ حل القضية الفلسطينية، هي المصالحة الفلسطينية، وأن مصلحة فلسطين قبل جميع الفصائل، واجتماعات مصر بالقاهرة، غرضها تحقيق مصالحة حقيقية بين الفصائل.





وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين المقبل، بالجامعة العربية والذي سيكون على جدول أعماله بند واحد، وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني.