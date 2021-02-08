التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن عدد الوفيات بالأمراض المزمنة انخفض 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث 30% في الفترة ذاتها.













وأشارت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن ميكنة مكاتب الصحة ساعد في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.





وتابعت: فضلًا عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.





و لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.