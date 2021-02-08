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برلمان

وكيل موازنة البرلمان: الدين العام الحكومى وصل 5 تريليونات جنيه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت العديد من القروض، مشيرا - خلال تعقيبه على بيان وزيرة التخطيط امام مجلس النواب - إلى أن الدين العام الحكومى وصل 5 تريليونات منها 1.1 تريلون جنيه ديونا خارجية.

وأضاف أن وزارة التعاون الدولي عقدت 151 قرضا ، موضحا خريطة القروض الاتي تم إستغلالها والقروض المتعثرة وغير المستغلة ، مشيرا إلى أن هناك 32 منحة متعثرة ، و9 منح لم تستخدم بنسبة 100 % مطالبا بتحديد المسئولية وكل من حمل الدولة المصرية بأعباء قروض لم نستفيد منها.

وتساءل سالم عن المحور الثاني المتعلق بتنويع مصادر التمويل و صندوق مصر السيادي الأصول غير المستغلة وعن الوزارات والهيئات التي لم يتم إبلاغ اصولها ، أصول غير مستغلة.
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