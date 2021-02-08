وكيل موازنة البرلمان: الدين العام الحكومى وصل 5 تريليونات جنيه

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت العديد من القروض، مشيرا - خلال تعقيبه على بيان وزيرة التخطيط امام مجلس النواب - إلى أن الدين العام الحكومى وصل 5 تريليونات منها 1.1 تريلون جنيه ديونا خارجية.





وأضاف أن وزارة التعاون الدولي عقدت 151 قرضا ، موضحا خريطة القروض الاتي تم إستغلالها والقروض المتعثرة وغير المستغلة ، مشيرا إلى أن هناك 32 منحة متعثرة ، و9 منح لم تستخدم بنسبة 100 % مطالبا بتحديد المسئولية وكل من حمل الدولة المصرية بأعباء قروض لم نستفيد منها.





وتساءل سالم عن المحور الثاني المتعلق بتنويع مصادر التمويل و صندوق مصر السيادي الأصول غير المستغلة وعن الوزارات والهيئات التي لم يتم إبلاغ اصولها ، أصول غير مستغلة.