وزير الأوقاف يكرم الناجحين في مسابقة الخطيب المتميز

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وهي أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا.



وأكد على أهمية إعداد الخطيب للموضوع إعدادًا جيدًا ، مع ترتيب الأفكار، والاتزان في الحركة، وسلامة اللغة، وصحة العبارة وبراعة الاستهلال ، وحسن الختام، مؤكدًا أن الخطابة علم له أصول وقواعد وهناك آلية لبناء الخطبة تحتاج إلى تأهيل وتدريب ، ويجب أن تقدم فكرًا جديدًا ويكون قابلًا للتطبيق.



يأتي هذا خلال لقائه بالناجحين بمسابقة الخطيب المتميز اليوم الاثنين 8/ 2/ 2021م بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف ، والتي تم عقدها بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الذي تم توقيعه يوم الاثنين 11/ 1/ 2021م .



