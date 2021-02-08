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رياضة

مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة أمام إنبي بالدوري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مباراة إنبي، المقرر لها مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني.

خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي.
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