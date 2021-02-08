رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمقر جامعة الأقصر، المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 ، وعددهم 15 مكلفة ، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع





وخلال اللقاء قام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة .

وعقد رئيس الجامعة اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة.



