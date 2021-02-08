رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمقر جامعة الأقصر، المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 ، وعددهم 15 مكلفة ، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع
وخلال اللقاء قام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة .
وعقد رئيس الجامعة اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة.
شهد اللقاء أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالأقصر و جمال سيد أحمد محمد أمين عام الجامعة المساعد .