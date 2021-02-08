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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:14 م
جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
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شمس يونس
استقبل  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمقر جامعة الأقصر، المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 ، وعددهم 15 مكلفة ، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع 

وخلال اللقاء قام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع  العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة .
وعقد رئيس الجامعة اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة. 

شهد اللقاء أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالأقصر و جمال سيد أحمد محمد أمين عام الجامعة المساعد .
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