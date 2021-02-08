من أفضل 20 فاكهة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة يوميا؟









الفراولة فاكهة ، مليئة بمضادات الأكسدة القوية ، ويمكن أن تساعد في تحسين الصحة مع الحفاظ على واحد مشبع، معبأة بالفيتامينات والألياف ومستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، الفراولة خالية من الصوديوم ، خالية من الدهون ، خالية من الكوليسترول ، منخفضة السعرات الحرارية. إنها من بين أفضل 20 فاكهة من حيث القدرة المضادة للأكسدة وهي مصدر جيد للمنغنيز والبوتاسيوم. إنها مصادر ممتازة لفيتامين ج وفيتامين ب 9 والبوتاسيوم. وكتبت أن مضادات الأكسدة ومركبات النباتات الموجودة فيها مفيدة لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.



تحتوي الفراولة على ألياف غذائية تعتبر جيدة لبكتيريا الأمعاء ما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويعزز أيضًا فقدان الوزن و فيتامين سي الموجود في الفراولة يحسن البشرة أيضًا. طعم الفاكهة حلو ولاذع و