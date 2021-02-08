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مرأة

من أفضل 20 فاكهة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة يوميا؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
 تناول الطعام المحلي والموسمي والطازج يفيد المرء كثيرًا ويساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع وحل المشكلات الموسمية مع تحسين مناعة الفرد، فإذا كنت مغرمًا بالفواكه ، فإن الفراولة من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها في فصل الشتاء على مدار شهري ديسمبر ويناير  . 


الفراولة فاكهة ، مليئة بمضادات الأكسدة القوية ، ويمكن أن تساعد في تحسين الصحة مع الحفاظ على واحد مشبع، معبأة بالفيتامينات والألياف ومستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، الفراولة خالية من الصوديوم ، خالية من الدهون ، خالية من الكوليسترول ، منخفضة السعرات الحرارية. إنها من بين أفضل 20 فاكهة من حيث القدرة المضادة للأكسدة وهي مصدر جيد للمنغنيز والبوتاسيوم. إنها مصادر ممتازة لفيتامين ج وفيتامين ب 9 والبوتاسيوم. وكتبت أن مضادات الأكسدة ومركبات النباتات الموجودة فيها مفيدة لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

طعم الفاكهة حلو ولاذع  وتحتوي الفراولة على ألياف غذائية تعتبر جيدة لبكتيريا الأمعاء ما  يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويعزز أيضًا فقدان الوزن و فيتامين سي الموجود في الفراولة يحسن البشرة أيضًا.
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