وزير التموين: رفع القوة التخزينية ضمن التوجيهات الرئاسية للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا اليوم، الإثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطورا تم تأهيلها على مستوى المحافظة.
تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.
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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.
وأكد وزير التموين، أهمية التواجد على أرض الواقع؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوي أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.
وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وبناء الانسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد.
ووجه وزير التموين، الشكر إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد الوزير، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، وبمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.
ونوه وزير التموين، بأن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية الي 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تمت زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.
وأضاف الوزير أنه جارٍ أيضًا إنشاء الصوامع الحقلية على ارض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى سيتم إنشاؤها.
من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا باجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ اعمال التطوير الشامل.
وأوضح "القاضي"، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 ملايين ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.
كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف المحافظ، أنه يجري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القري المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.