وزير التموين: رفع القوة التخزينية ضمن التوجيهات الرئاسية للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا اليوم، الإثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطورا تم تأهيلها على مستوى المحافظة.





تقدم المراكز المطورة ا لخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.





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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.





وأكد وزير التموين ، أهمية التواجد على أرض الواقع؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والعمل على رفع مستوي أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.





وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وبناء الانسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد.





ووجه وزير التموين، الشكر إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد الوزير، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، وبمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.





ونوه وزير التموين، بأن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية الي 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تمت زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.





وأضاف الوزير أنه جارٍ أيضًا إنشاء الصوامع الحقلية على ارض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى سيتم إنشاؤها.





من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا باجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ اعمال التطوير الشامل.





وأوضح "القاضي"، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 ملايين ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.





كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف المحافظ، أنه يجري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القري المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.