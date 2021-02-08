ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين: رفع القوة التخزينية ضمن التوجيهات الرئاسية للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:17 م
وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح
Advertisements
محمد صبيح
افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا اليوم، الإثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطورا تم تأهيلها على مستوى المحافظة.

تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

اِقرأ أيضًا:
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وأكد وزير التموين، أهمية التواجد على أرض الواقع؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوي أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.

وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وبناء الانسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد. 

ووجه وزير التموين، الشكر إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد الوزير، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، وبمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

ونوه وزير التموين، بأن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية الي 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تمت زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.

وأضاف الوزير أنه جارٍ أيضًا إنشاء الصوامع الحقلية على ارض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى سيتم إنشاؤها.

من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا باجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ اعمال التطوير الشامل.

وأوضح "القاضي"، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 ملايين ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.

كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أنه يجري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القري المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الإعلان عن إنشاء 6 صوامع جديدة.. المصيلحي: القيادة السياسية مهتمة بتطوير الطاقات التخزينية.. المشاط: التمويل من خلال برنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي.. مرسي: الإنتاج الحربي تنفذ الصوامع

وزير التموين: أصبحنا نمتلك سعة تخزينية لكميات تصل إلى 3.4 مليون طن قمح

رئيس الشركة القابضة للصوامع: نعمل على توفير مخزون القمح وتقليل 10% من الفاقد

وزير التموين يتفقد صوامع القمح الجديدة بالاسماعيلية .. ويؤكد: توجيه رئاسي بالحفاظ على منظومة القمح ..إمكانات متطورة لتقليل الفاقد ومراقبة المخزون

محافظ الشرقية ورئيس الشركة المصرية للصوامع يبحثان إقامة 4 صوامع جديدة.. تفاصيل

وزير التموين يتفقد شركة المطاحن والمصرية للسلع الغذائية بالمنيا.. صور

ترشيحاتنا

أصحاب نظرية الأرض المسطحة يجمعون التبرعات .. تفاصيل مثيرة

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. هل يصلي القضاء أولا أم الحاضر؟

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية