ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا. 

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

Advertisements
Advertisements

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

جلسة استغرقت دقائق .. الخطيب يوجه رسائل مهمة لـ لاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

بالأسماء.. 3 لاعبين خارج حسابات موسيمانى فى مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي

تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ بمونديال الأندية

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة للاعبي الأهلي وموسيماني قبل مواجهة بايرن ميونخ

رسالة قوية من شوبير قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة