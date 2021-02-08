شاهد.. خالد الجندي: من يشتكون أوضاعهم في الدنيا هم في محنة

اِقرأ أيضًا..

خالد الجندي: "زواج التجربة" تلاعب بشرع الله.. ولابد من وقف هذه المهزلة

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن الابتلاء من الله عز وجل لعباده في الحياة الدنيا تطال الجميع الغنى والفقير والقوى والضعيف، كون الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس .

وأوضح : على الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل ، قائلا:" النبى صلى الله عليه وسلم دفن أولاده وهو على قيد الحياة ولم يقنط وقال إن لله وإن إليه راجعون"، و المحنة هي نسيان النعمة ، وعلى الإنسان ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، وعندما يصاب بمكروه عليه أن يراجع نفسه في أعماله التعبدية.

وكان في حلقة سابقة، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الأمن والأمان نعمة من نعم الله على عباده، ولولا رجال الشرطة والمؤسسة الأمنية ما كان هناك وطن، خاصة بعد الفترة التى فقد فيها المصريين الأمن وباتوا فى حالة خوف شديد وعطلت الحياة بشكل كامل فى البلاد، لافتًا إلى أن فقدان نعمة الأمن يجعلنا نحتفل احتفالًا حقيقيًا بعيد الشرطة، فإذا كنا نقول لجيشنا من غيرك مفيش أمن للوطن..أنا بقول للشرطة من غيركم مفيش وطن.





واستطرد "من غير شرطة ورجالنا فى وزارة الداخلية الحقيقة مكنش فيه وطن..كنا كلنا فى حالة كرب وعطلت الحياة تمامًا وأغلقت المخابز ومحطات الوقود ولم يعد أحد منا يستطيع النزول حتى إلى أداء الصلاة.. ربنا أراد حتى يكون احتفالنا بعيد الشرطة حقيقى"، منوهًا بأن الله عز وجل أجرى علينا فقدان نعمة الأمن حتى نشعر بعظمها".





واستشهد بقوله تعالى : «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ»، فالله عز وجل وصف الأمن على أساس أنه مكافاة على الإيمان، من هنا فإن الإيمان بالله تكون مكافأته الأمن، و الأمن نعمة كبيرة من الله عز وجل ، لقوله تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ».





وأكد أن أقوى أنواع الابتلاء هو الخوف، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وجعل رزقى تحت ظل رمحى»، والظل هو الحماية والأمن، موجهًا رسالة إلى أهالى الشهداء : «هنيئًا لكم وجدتم من يشفع لكم بين يدى الله عز وجل يوم القيامة.. جائكم الفخر الذى يصيباكم ويصيب أبنائكم إلى يوم القيامة»، أما رسالتى لكل شرطى واقف فى الشارع أو المرور أو يساعد الناس من أجل قضاء حوائجهم أو يعمل على حدود مصر ويحرص شبابنا..نقول أنتم فى رباط وفى جهاد فى سبيل الله.. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تفعلونه فى ميزان حسناتكم".



