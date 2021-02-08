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محافظات

وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:40 م
تطعيم الفرق الطبية
تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، تطعيم الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية بالفيوم ، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا .

وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بناءا على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم .

وفى السياق ذاته قام وكيل الوزارة بتشكيل فريق بقيادة الدكتور شريف صبحى مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية ،، ومسئول التطعيمات بالمديرية وإدارة الاعلام والتثقيف الصحي ومدير إدارة التمريض مسئول مركز المعلومات ، والتوجه إلى مستشفى الحميات والصدر بالفيوم ، للمتابعة والإشراف على حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، كما قدم فريق الاعلام والتثقيف الصحي ندوة توعوية حول أهمية لقاح فيروس كورونا وحث الفريق الطبى على ضرورة التسجيل وتلقى اللقاح حفاظا على صحتهم ، وذكر مسئول التطعيمات الفئات المستهدفة بالتطعيم ، وموانع التطعيم .

كما تفضل الدكتور شريف صبحى بتقديم الشرح الوافي حول التركيب الجيني للقاح المستخدم والرد على جميع التساؤلات الطبية والفنية للسادة الحاضرين من الفريق الطبى .

كما نقل للحاضرين شكر وتقدير وكيل الوزارة، للفرق الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية والحميات بالفيوم ، وكذلك الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجانًا للفرق الطبية بمستشفى الصدر والحميات ، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضة للإصابة مجانًا ، وفي سياق متصل، تابع الفريق الوقائى تطعيم أفراد الفريق الطبى بلقاح فيروس كورونا


أعلن  الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير إدارة الرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة بالمديرية مسئول مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى العزل المنزلى لفيروس كورونا المستجد، عن تلقى لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة تطعيم الفرق الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم.

وخلال تلقى اللقاح، تقدم د. محمد عبدالتواب، بالشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لمحافظة الفيوم، ولفت د.محمد  إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وأشار الى أن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.



وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
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