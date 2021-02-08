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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:17 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
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محمد شحتة
أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته اليوم بفرع البنات؛ للوقوف على استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر لها يوم السبت ٢٠ من فبراير الجاري؛ بالتجديدات التي تمت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بقيادة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية. 

وتمت الجديدات كلها بالجهود الذاتية، والتي تمت على أرض الواقع من خلال تركيب مصعد (أسانسير) جديد بالكلية؛ خدمة لأعضاء هيئة التدريس، بجانب تطوير وتجهيز قاعات لأقسام الكلية المختلفة، إضافة إلى تطوير شامل لقاعة المؤتمرات والندوات والمناقشات العلمية بالكلية بسعة مائتي مقعدٍ. 

وأشار الى أن هذه الإنجازات التي تمت في الكلية سوف يسطرها التاريخ، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يبارك في هذه الجهود الطيبة، والتي تعكس مدى حرص إدارة الكلية على النهوض والارتقاء بهذا الصرح العلمي الكبير.
     
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة.
   
جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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